"مهووس" تايلور سويفت يقتحم شقتها.. ما القصة؟

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - ألقت شرطة مدينة نيويورك الأمريكية، القبض على رجل اقتحم شقة المغنية تايلور سويفت بعد أن أعلن حبه لها لسنوات عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وقالت الشرطة، في بيان، إنه تم القبض على المتهم المهووس بتايلور سويفت بتهمة التعدي على ممتلكات الغير داخل مبنى سكني، بحسب ما ذكر موقع "nbcnewyork".



وأضافت أن ضابط الأمن أبلغ عن اكتشاف رجل داخل المبنى الذي تعيش فيه تايلور. عندما وصلت الشرطة، تم العثور على الرجل المعجب المتربص بتايلور سويفت، ويدعى باتريك نيسن، داخل الشقة دون إذن.

ووجهت لنيسن البالغ من العمر 28 عامًا تهمة التعدي الجنائي من الدرجة الثانية.

وهذه ليست المرة الأولى التي يقتحم فيها رجل شقة سويفت فقد سبق واعتقلت الشرطة أحد الأشخاص يدعى هانكس جونسون (52 عامًا)، بعد تلقي بلاغ، من متصل بخط الطوارئ، بأن الرجل موجود داخل الشقة بدون إذن.

وأضافت الشرطة أن اتهاما جنائيا بانتهاك حرمة منزل وُجّه إلى جونسون، وأن الأخير أُطلق سراحه دون كفالة.

وقالت سويفت، في في وقت سابق، إنها بدأت تحمل ضمادات، من النوع الذي يحمله الجنود في ساحات القتال، طوال الوقت، تحسبًا لوقوع هجوم عليها.