فيلم خديجة للمخرج مراد مصطفى في عرض عالمي أول بـمهرجان الجونة السينمائي

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"الخليج 365" من الجونة: أطلق المخرج مراد مصطفى بوستر فيلمه القصير خديجة، وذلك استعدادًا للمنافسة في مسابقة الأفلام القصيرة بالدورة الخامسة لـمهرجان الجونة السينمائي الدولي، والتي ستُقام في الفترة من 14 وحتى 22 أكتوبر 2021.

وقال المخرج مراد مصطفى "فخور بإنجازي 3 أفلام في سنة ونصف، وأيضًا بمشاركتي الأولى في مهرجان الجونة السينمائي، ليصبح بمقدور شريحة أكبر من الجمهور مشاهدة الضغط الاجتماعي الذي تناولته في حنة ورد وما لا نعرفه عن مريم من قبل وخديجة ثالثهما". وتابع مراد "الأفلام أبطالها أمهات بأعمار وجنسيات مختلفة، يكشفن لنا عن العنف المجتمعي من خلال أحداث ومواقف يقعن بها، ولا أحاول تقديم رسالة معينة أو قول شيئًا ما سوى الرصد والحكي والتساؤل، ويمكنني الوصول إليهم من خلال صناعة الأفلام".

وتدور أحداث الفيلم حول ‎خديجة أم شابة في ال ١٨ من عمرها، تعيش بمفردها مع طفلها حديث الولادة، بعد أن غادر زوجها للعمل في مدينة نائية، وفي أحدى الأيام تذهب للتجوّل في شوارع القاهرة الصاخبة للقيام ببعض الزيارات ولكن تُشعر بعدم الارتياح وسط الاجواء المحيطة.

وقد تعمّد المخرج مراد مصطفى اختيار شخصيات ليس لهم خبرة سابقة بالتمثيل لبطولة الفيلم، حتى يبدو الفيلم حقيقيًا لأقصى درجة، ويعتبر فيلم خديجة هو إنتاج فرنسي مشترك مع شركة La Belle Affairs Productions، وتتولي الشركة الإيطالية لايتس اون توزيع الفيلم، ويقوم ببطولة خديجة " ملك طارق"، قصة مراد مصطفى، سيناريو وحوار مراد مصطفي ومحمد ممدوح، إنتاج شركة ريد ستار، سوسن يوسف، منتج فرنسي مشارك: جيروم بليسون، منتجين مشاركين من مصر شريف فتحي the cell، محمد عيد، منتج منفذ إسلام دخاخني، مدير تصوير مصطفي الكاشف، مونتاج: محمد ممدوح ، تصميم ملابس ريم العدل، ديكور ايمان العلبي، تصميم صوت مصطفي شعبان، مكساج: جاليس بيناردو.

مراد مصطفى ومسيرة مميزة من العمل الفني

مراد مصطفى، مخرج مصري من مواليد القاهرة، عمل كمساعد مخرج في العديد من الأفلام المستقلة، ثم تعاون كمخرج منفذ في الفيلم الروائي الطويل "سعاد" والذي تم اختياره رسميًا في مهرجان كان السينمائي الدولي عام ٢٠٢٠ ومهرجان برلين ٢٠٢١؛ كتب وأخرج فيلمين قصيرين هما "حنة ورد" و "ما لا نعرفه عن مريم" كلاهما كان عرضه العالمي الأول في مهرجان "كليرمون فيران الدولي" والذي يعد أهم حدث سينمائي في العالم متخصص في الافلام القصيرة وتم اختيارهما ايضا في مهرجانات كبرى أخرى مثل ( لندن السينمائي الدولي - بالم سبرنجر - بوسان - شنجهاي - ثالونيك - كارلو فيفاري - ستوكهولم - نامور - ديربن - القاهرة ) وحصلا على أكثر من 30 جائزة دولية .