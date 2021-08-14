خاص| تعرف على وصية الفنان محمد جبريل قبل وفاته

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

كشفت عزة جبريل كريمة الفنان القدير الراحل محمد جبريل، عن وصية والدها قبل رحيله عن عالمنا الخميس الماضي عن عمر ناهز الـ 76 عامًا.

وقالت عزة، في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، إن والدها أوصاها وأشقائها قبل وفاته بـ (صلة الرحم)، وتابعت "قالنا.. خلوا بالكم من بعضكم وودوا بعض".

واستكملت: "الفنان الكبير الراحل محمود عبدالعزيز، لما كان بيجي يدخل عمل جديد.. يتصل بوالدي وياخده معاه في أعماله الفنية، وكانت تربط بينهما كيميا، ووالدي كان بيحبه أوي".

وأوضحت، أن والدها الراحل كان معيدا في أكاديمية الفنون والمعهد العالي للفنون المسرحية، ودرس للعديد من الفنانين الموجودين حاليا على الساحة الفنية.

وتابعت: "والدي كان محبوبا جدا بالوسط الفني، ومعملش عداءات مع حد، وكله كان بيحبه".

وأَضافت، أنه عمل في إحدى فترات حياته أمينًا لصندوق نقابة المهن التمثيلية، وكان أحد المشاركين في الإتفاق على الأرض الخاصة بنادي نقابة المهن التمثيلية الذي بني على يديه.

وكانت عزة جبريل، قالت في تصريحات سابقة لـ"الخليج 365"، إن والدها أصيب بهبوط حاد في الدورة الدموية أدى إلى وفاته.

وتابعت، أن والدها كان يشكو منذ شهرين ونصف الشهر من التعب والآلام الشديدة؛ ليتم بعدها نقله إلى أحد المستشفيات، ليخبره الطبيب المعالج بأنه مصاب بالسرطان وفي مراحله الأخيرة.

وأوضحت، أن والدها توفي أثناء تواجده في العناية المركزة، مشيرة إلى أن نقابة المهن التمثيلية والنقيب الدكتور أشرف زكي والفنانة نهال عنبر كانا يتابعان معها حالة والدها الصحية أولا بأول منذ دخوله مستشفى الزهراء بمنطقة السادس من أكتوبر.

فيما كانت آخر أعمال الفنان الراحل مسلسل "باب الخلق" عام 2012 بطولة الفنان الكبير الراحل محمود عبدالعزيز.