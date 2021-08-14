خاص| محمد محمود عبدالعزيز يكشف مصير الجزء الثالث من "الأب الروحي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

كشف المنتج والفنان محمد محمود عبدالعزيز، عن انشغاله باختيار عمل بين عملين لتنفيذه قريبًا كمنتج.

وتابع في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" موضحا مصير الجزء الثالث من مسلسل "الأب الروحي": "ننتظر قرار المحطات الفضائية، وأن

تحدد متى ستحتاج للجزء الثالث".

وأشار إلى أنه تلقى مؤخرًا عددا من العروض للمشاركة كممثل في أعمال جديدة، ولكن ليس هناك شيء واضح إذ لم يستقر بعد على العمل الذي سيشارك فيه.

جدير بالذكر أن محمد محمود عبدالعزيز هو نجل "الساحر" الفنان الراحل محمود عبدالعزيز، ويحتفل اليوم 14 أغسطس بعيد ميلاده.