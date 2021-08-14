"أغلى أخت".. شيماء سيف تساند دنيا سمير غانم بعد وفاة والدتها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

حرصت الفنانة شيماء سيف، على مساندة ودعم الفنانة دنيا سمير غانم، بعد أيام من وفاة والدتها الفنانة دلال عبدالعزيز.

ونشرت شيماء، صورة تجمعها بها، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "يا رب أسعد قلبها وعوضها بكل الخير والفرحة والسعادة.. اللهم نقها من الهم والحزن وأفتح لها أبواب السعادة.. اللهم أرزقها صبرًا وتوفيقا وسخر لها من الأقدار أجملها ومن حوائج الدنيا أيسرها وأحسنها".

وأضافت: "اللهم أمدها بوافر جودك وإجعل لها مع نسمات هذا الصباح رزقا وسعادة وعافية.. اللهم أرحها من هموم الدنيا، وأرزقها التوفيق في جميع أمورها.. بحبك يا أغلى أخت".

وردت الفنانة دنيا سمير غانم على رسالتها، قائلة: "شكرا يا شوشو يا حبيبتي.. بحبك أوي".

وغادرت عالمنا يوم السبت 7 أغسطس، الفنانة الكبيرة دلال عبدالعزيز، بعد صراع مع المرض منذ أصيبت بكورونا في 30 أبريل الماضي، عن عمر يناهز 61 عاما.