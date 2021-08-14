محمود قابيل يكشف عن شخصيتين يتمنى تجسيدهما في الدراما

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

كشف الفنان القدير محمود قابيل، عن شخصيتين يتمنى تجسيدهما في الدراما خلال الفترة المقبلة.

وقال قابيل، ببرنامج "أسرار النجوم": "نفسي أمثل شخصية المشير عبدالحكيم عامر، الله يرحمه، وخدمت تحت قيادته وقرأت كثيرًا عنه، وشعرت بحب القوات المسلحة له، أي حد من الجماعة اللي من بره سيقولون كلام آخر، أقول لهم قولوا ما تريدونه، ولكن 100% من أي فرد في القوات المسلحة خدم معه حتى وفاته في 67 كان يعشق عبدالحكيم عامر كقائد، وعلاقته بعبد الناصر كانت قوية".

وأضاف: "لكن اليوم لو أريد تمثيل شخصية أي حد، سأختار واحد من الوسط الخاص بنا وكنت أعشقه، وهو الفنان الكبير الراحل محمود مرسي.. كانت أعماله قليلة ولكن حياته ثرية، أنا عرفته جيدا وقابلته وجلست معه كثيرًا، ونفسي تقدم سيرته الذاتية، وأعتبر ما مررت به ثراء ونعمة من عند ربنا".

جدير بالذكر أن آخر مشاركات محمود قابيل الفنية، كان مسلسل "لعبة النسيان" عام 2020 ، وشارك في بطولته دينا الشربيني وأحمد داوود وأحمد صفوت وإنجي المقدم وعلي قاسم وغيرهم، ومن تأليف تامر حبيب.