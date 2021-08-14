فن ومشاهير

صور وفيديو| لحظة استقبال عمرو دياب لـ شاب من أصحاب القدرات الخاصة بحفل العلمين

0 نشر
0 تبليغ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

أحيا الفنان عمرو دياب، مساء أمس الجمعة، حفله الغنائي الجماهيري في صيف 2021، بمدينة العلمين الجديدة في الساحل الشمالي.

واستقبل "دياب"، شاب من أصحاب القدرات الخاصة على المسرح خلال غناءه، والذي احتضن الهضبة بمجرد صعوده على المسرح، والتقط معه صورًا تذكارية أمام حضور الحفل.

وظهر عمرو دياب أمام جمهور حفله بإطلالتين، وبدأ حفله بأغنية "يا أنا يا لأ"، كما تفاعل الجمهور معه بأغانيه التي قدمها على المسرح.

يذكر أن أخر أغاني عمرو دياب "الدنيا بترقص" التي طرحها في 9 يوليو الماضي وتجاوزت مشاهداتها 20 مليون عبر "يوتيوب"، من كلمات ملاك عادل، ألحان محمد يحيى، وتوزيع أحمد إبراهيم.

رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا