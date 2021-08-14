صور وفيديو| لحظة استقبال عمرو دياب لـ شاب من أصحاب القدرات الخاصة بحفل العلمين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

أحيا الفنان عمرو دياب، مساء أمس الجمعة، حفله الغنائي الجماهيري في صيف 2021، بمدينة العلمين الجديدة في الساحل الشمالي.

واستقبل "دياب"، شاب من أصحاب القدرات الخاصة على المسرح خلال غناءه، والذي احتضن الهضبة بمجرد صعوده على المسرح، والتقط معه صورًا تذكارية أمام حضور الحفل.

وظهر عمرو دياب أمام جمهور حفله بإطلالتين، وبدأ حفله بأغنية "يا أنا يا لأ"، كما تفاعل الجمهور معه بأغانيه التي قدمها على المسرح.

يذكر أن أخر أغاني عمرو دياب "الدنيا بترقص" التي طرحها في 9 يوليو الماضي وتجاوزت مشاهداتها 20 مليون عبر "يوتيوب"، من كلمات ملاك عادل، ألحان محمد يحيى، وتوزيع أحمد إبراهيم.