بصحبة صديقتها.. جنا عمرو دياب تخطف الأنظار في أحدث إطلالة لها (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

خطفت "جنا" ابنة الفنان عمرو دياب، الأنظار إليها في أحدث إطلالة لها بصحبة صديقتها.

ونشرت "جنا"، الصور عبر حسابها على إنستجرام، ونالت الصور إعجاب متابعيها.

كانت "جنا" قد شاركت في ألبوم والدها "سهرانين"، وغنت مقطعًا باللغة الإنجليزية في أغنية تحمل اسم "جميلة"، كما شاركت في تلحين الأغنية.

أغنية "جميلة" من كلمات شادي نور وألحان بلال سرور وجنا عمرو دياب.

يذكر أن أخر أغاني عمرو دياب "الدنيا بترقص" التي طرحها في 9 يوليو الماضي وتجاوزت مشاهداتها 20 مليون عبر "يوتيوب"، من كلمات ملاك عادل، ألحان محمد يحيى، وتوزيع أحمد إبراهيم.