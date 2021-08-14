صور وفيديو| حسين فهمي يرقص مع شقيقه "مصطفى" في عيد ميلاده

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي فيديو يجمع بين الفنان حسين فهمي وشقيقه الفنان مصطفى فهمي بمناسبة عيد ميلاده.

واحتفل مصطفى فهمي، مساء أمس الجمعة، بعيد ميلاده في الساحل الشمالي.

وحرص "فهمي" على تأجيل الاحتفال بعيد ميلاده الذي يوافق يوم 7 أغسطس من كل عام، ليحتفل به مع موعد عيد ميلاد زوجته فاتن موسى.

وشهد الفيديو المتداول رقص "حسين ومصطفى" على أنغام أغنية "يا مصطفى يا مصطفى" وتصفيق الحضور لهما والغناء معهما.

جدير بالذكر أن مصطفى فهمي ينتظر طرح فيلمه السينمائي "أهل الكهف" بالسينمات، والعمل بطولة غادة عادل ومحمود حميدة وخالد النبوي، ريم مصطفى، صبري فواز، محمد ممدوح، عبدالرحمن أبو زهرة، هاجر أحمد، محمد فراج، بسنت شوقي، أحمد عيد، أحمد فؤاد سليم، بيومي فؤاد، مأخوذ عن رواية "أهل الكهف" لتوفيق الحكيم، سيناريو وحوار أيمن بهجت قمر، وإخراج عمرو عرفة.