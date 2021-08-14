كريم محمود عبدالعزيز يحتفل بعيد ميلاد شقيقه الأكبر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

شارك الفنان كريم محمود عبدالعزيز، متابعيه وجمهوره، احتفاله بعيد ميلاد شقيقه الأكبر الفنان والمنتج محمد محمود عبدالعزيز.

ونشر كريم، صورة تجمعه به عبر حسابه على إنستجرام، وعلق: "الطيبة والرجولة والأخوة.. عيد ميلاد أخويا.. كل سنة وأنت طيب يا أخويا".

ويخوض كريم محمود عبد االعزيز بطولة فيلم "موسى" المطروح حاليًا بدور العرض السينمائي.

فيلم "موسى" من إنتاج ثلاث من أكبر شركات الإنتاج السينمائي في مصر والعالم ‏العربي، وهي سينرجي فيلمز، ونيوسينشري وأفلام مصر العالمية، وذلك باستخدام أحدث ‏تقنيات الجرافيكس العالمية.

العمل بطولة ‏كريم محمود عبدالعزيز، إياد نصار، صلاح عبدالله، أسماء أبو اليزيد، سارة الشامي، وعدد من الفنانين، ومن إخراج بيتر ميمي.

جدير بالذكر أن محمد محمود عبد العزيز من مواليد 14 أغسطس 1981، وولد بالقاهرة، ونشأ في عائلة فنية، وتخرج في الأكاديمية البحرية بالإسكندرية.

وعمل كمساعد مخرج في بعض الأعمال السينمائية، ومنها فيلم "ليلة البيبي دول" من إخراج عادل أديب، ثم اتجه إلى التمثيل وشارك في عدد من الأعمال الفنية، ومنها "شباب على الهوا، كذلك في الزمالك، يحيى العدل، القطة العميا".

ثم قرر الإتجاه إلى الإنتاج وأسس شركة (كوور للإنتاج الفني)، ثم انضم مع المنتج ريمون مقار صاحب شركة (سوتش) لتكوين مجموعة فنون مصر للإنتاج والتوزيع، والتي بدأت أولى أعمالها في رمضان 2012 بإنتاج مسلسل (باب الخلق) لوالده الفنان محمود عبدالعزيز.