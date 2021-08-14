شريهان لـ دنيا سمير غانم: "والدك سيظل حيا يُرزق في دعائنا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

حرصت الفنانة الكبيرة شريهان، على توجيه رسالة للفنانة دنيا سمير غانم، عقب توجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي بإطلاق اسم والدها الفنان سمير غانم على الكوبري الجديد بمحور محمد نجيب بمنطقة شرق القاهرة.

وأعادت شريهان، تغريدة دنيا سمير غانم التي وجهت فيها الشكر للرئيس السيسي، وذلك عبر ستوري حسابها على إنستجرام، وعلقت: "والدك تاريخ فني عظيم وجزء أصيل من وجدان الشعب المصري والعربي.. سيظل حيا يُرزق في دعائنا وقلوبنا جميعًا، شكرا سيادة رئيس جمهورية مصر العربية".

ورحل الفنان سمير غانم عن عالمنا يوم الخميس 20 مايو 2021، وشُيّعت جنازته، اليوم التالي الجمعة، من مسجد المشير بالتجمع الخامس إلى مأواه الأخير.

وتم دفن سمير غانم بمقابر الأسرة بمدينة نصر، واقتصر العزاء على المقابر، وسط حضور عدد كبير من نجوم ونجمات الفن، ممن حرصوا على المشاركة في وداعه.