"ضحكتك وسيرتك على البال".. هكذا أحيا عمرو عرفة ذكرى وفاة طلعت زين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

أحيا المخرج عمرو عرفة، ذكرى وفاة الفنان طلعت زين التي توافق اليوم السبت 14 أغسطس.

وكتب عرفة، عبر حسابه على تويتر: "مرت ١٠ سنوات على فراقك يا طلعت بس ضحكتك وسيرتك على البال طول الوقت.. نسألكم الفاتحة.. طلعت زين".

جدير بالذكر أن طلعت زين من مواليد 14 فبراير 1955 ورحل عن عالمنا في 14 أغسطس 2011 ، وهو ممثل ومغنٍّي، ولد بمدينة الاسكندرية من أب وأم يعشقان الغناء – فتربى على عشق الموسيقى وخاصة الموسيقى الغربية، وكان يحافظ على حضور الحفلات المتخصصة في تقديم الأغنيات الغربية مثل (بلاك كوتس)، (بتى شاه) وارتبط مع أعضاء الفريقين بصداقة قوية، وإنضم إلى فرقة (الدريمرز) التي كونها طلاب الهندسة جامعة الأسكندرية – ثم انضم إلى فرقة (بتى شاه) بعد أن اعتذار بعض أعضائها، وغنى معها لأول مرة أغنية المطرب العالمي جيمس براون – ولما عادت الفرقة إلى القاهرة بعد انتهاء موسم الصيف غنى معها بفندق شيراتون القاهرة الذي كان لا يتعاقد إلا مع الفرق الأجنبية – ثم انسحب منها عام 1982 وانضم إلى فرقة (ترانزيت باك).

وفي عام 1985 غنى طلعت زين بمطعم ونادي ليلي اسمه (بيانو.. بيانو) وكان هو النجم الأساسي له – وفي هذا الوقت فقدت فرق الغناء الغربي شعبيتها وحل محلها آلتا الدرام ماشين والكيبورد في العروض والتسجيلات.

ورحل "زين" بعد معاناة شديدة مع مرض سرطان كلى بالجهاز التنفسي وعلى إثر أزمة قلبية شديدة، حيث كان أجرى عملية جراحية بالرئة بعد أن إكتشف الأطباء "خراج" في الرئة، مما استدعى قيامه بعملية تنظيف واستئصال للجزء التالف.