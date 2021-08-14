صورة لصاحب “أغرب” إطلالة في حفل زفاف نيللي كريم

كتبت أسماء لمنور في السبت 14 أغسطس 2021 01:09 مساءً - منذ 27 دقيقة

لفت خبير التجميل عبد الله الرفاعي، انتباه الأنظار إليه، بسبب إطلالته الغريبة، هو وزوجته، خلال حضورهما حفل زفاف الفنانة نيللي كريم، وزوجها لاعب الاسكواش، هشام عاشور.

وأثار عبد الله الرفاعي وزوجته حالة من الجدل بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، فالكثير ظن أنه يرتدي بيجامة وسخروا من هذه الإطلالة، لكن الحقيقة أنه كان يرتدي قميص وبنطلون من الكتان باللون الأسود.



وعلق رواد مواقع التواصل الاجتماعي بسخرية على صور الرفاعي، فبعضهم قال: ” لما تصحى من النوم وتروح فرح” ، واخرون : ” لما يصحوك من النوم عشان تحضر فرح، وتروح بالبيجامة والشبشب”.

ووفقا لموقع ( في الفن) المصري فان إطلالة عبد الله الرفاعي في حفل الزفاف من rbyreema، ويصل سعرها إلى 850 أي حوالي 3558 جنيه مصري.

كما وتولى عبد الله الرفاعي ماكياج الفنانة نيللي كريم في الإطلالتين في عقد القران وحفل الزفاف، حيث يعتبر من أشهر خبراء التجميل وعمل مع العديد من الفنانات المصريات والعرب مثل ريم البارودي وجنات وأروى جودة وغيرهن.

والجدير بالذكر ان حفل زفاف نيلي كريم أقيم وأقيم، مساء الأربعاء الماضي، في إحدى قرى الساحل الشمالي، وحضره العديد من نجوم الفن أبرزهم عمرو دياب وكريم فهمي ومحمد فراج وبسنت شوقي وأحمد السقا وحسن أبو الروس.