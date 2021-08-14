حقيقة انتقال نادي ريال مدريد للعب في الدوري الإنجليزي

كتبت أسماء لمنور في السبت 14 أغسطس 2021 01:09 مساءً - منذ 33 دقيقة

نفى نادي ريال مدريد، الأخبار المتداولة حول رغبته الرحيل عن الدوري الإسباني واللعب في الدوري الإنجليزي.

وأصدر نادي ريال مدريد الإسباني بياناً حول المعلومات المنتشرة مؤخراً نيته الانسحاب من الدوري الإسباني واللعب في الدوري الإنجليزي.

وقال النادي إنه وبالنظر إلى المعلومات التي نشرتها اليوم صحيفة MD، والتي تقول إن ريال مدريد درس الانتقال من “الليغا” إلى الدوري الإنجليزي الممتاز، فإنها خاطئة كلياً.

وأضاف النادي “فضلاً عن كونها سخيفة ومستحيلة وأنه يقصدها فقط. للإزعاج مرة أخرى من يوم إلى يوم في نادينا”.

ومن المقرر أن يقص ريال مدردي شريط مشاركته الليلة أمام منافسه ألافيس.

وكشفت صحيفة “ماركا” الإسبانية عن التشكيلة المتوقعة لفريق ريال مدريد في مباراته الافتتاحية لمنافسات “الليجا” مساء اليوم السبت.

وأوضحت الصحيفة أن تشكيلة ريال مدريد المتوقعة أمام الافيس، في ضوء الأوراق المتاحة لدى أنشيلوتي حيث تعد بمثابة الانطلاقة للموسم الحالي ستفتقد للعديد من الأسماء الأساسية.