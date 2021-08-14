شكرا لقرائتكم خبر عن بطلة "الشهد والدموع".. أحدث ظهور للفنانة المعتزلة نسرين مع زوجها محسن محيى الدين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ظهرت الفنانة المعتزلة نسرين مع زوجها الفنان محسن محيى الدين، بأحدث صورة لها، في ظهور نادر بعد اعتزالها الفن وابتعادها عن كل ما يخص الأضواء والوسط الفني، ونشر أحد أقاربها عبر حسابها بموقع "فيس بوك" صورة جديدة لها تداولها رواد مواقع التواصل الإجتماعي، مصحوبة بتعليق: "بنت عمتى الجميلة الفنانة نسرين وزوجها المتألق الفنان محسن محيى الدين ربنا يعطيكم الصحة والعافية".



نسرين

وكانت الفنانة نسرين، اعتزلت التمثيل في عام 1991 وذلك بعد أعلن زوجها الممثل محسن محيى الدين اعتزاله وارتدت الحجاب بعد ذلك، وكان من أشهر اعمالها مشاركتها في فيلم "الحفيد"، ومسلسلات "الشهد والدموع"، و"رحلة السيد أبو العلا البشري".



نسرين ومحسن محي الدين

من ناحية أخرى انضم النجم محسن محيى الدين لنجوم مسرحية "زقاق المدق" للمخرج عادل عبده ليقدم شخصية "فرج" وهى نفس الشخصية التى قدمها الفنان الكبير الراحل يوسف شعبان فى الفيلم الذى يحمل نفس الاسم وقامت ببطولته الفنانة شادية وأخرجه حسن الإمام في السينما.

فيما شارك محسن محي الدين مؤخرا في فيلم "صابر وراضي" بطولة النجم أحمد أدم، تأليف محمد نبوى وعلاء حسن وإخراج أكرم فريد وبطولة أحمد آدم ورزان مغربى ومحسن محيى الدين وسلوى عثمان وفريدة ويوسف حسام ويسرا مسعودى ومحمد مهران، وتدور أحداثه فى اطار كوميدي كعادة أحمد آدم فى أعماله إلا أنه يبتعد فى هذا العمل عن شخصية القرموطى التى قدمها فى آخر فيلمين.