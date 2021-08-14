شكرا لقرائتكم خبر عن شيماء سيف تدعم دنيا سمير غانم: "يارب اسعد قلبها وعوضها".. شوف رد الأخيرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرصت الفنانة شيماء سيف، على دعم صديقتها النجمة دنيا سمير غانم، بالدعاء لها بالصبر بعد وفاة والدتها النجمة دلال عبد العزيز، ونشرت صورة تجمعهما عبر حسابها بموقع "انستجرام"، مصحوبة بتعليق :"يارب أسعد قلبها وعوضها بكل الخير والفرحة والسعادة.. اللهم نقها من الهم والحزن وافتح لها أبواب السعادة.. اللهم أرزقها صبرا وتوفيقا وسخر لها من الأقدار أجملها ومن حوائج الدنيا أيسرها وأحسنها".



شيماء سيف

وتابعت :"اللهم أمدها بوافر جودك وإجعل لها مع نسمات هذا الصباح رزقا وسعادة وعافية. اللهم أرحها من هموم الدنيا، وأرزقها التوفيق في جميع أمورها..بحبك يا اغلى اخت"، لترد عليها دنيا عبر التعليقات، قائلة: "شكرا يا شوشو يا حبيبتي.. بحبك أوى".

وكانت النجمة دنيا سمير غانم، قدمت الشكر لجميع من وقف بجانب أسرتها بعد وفاة والدتها الفنانة الكبيرة دلال عبد العزيز، وقبلها وفاة والدها الفنان الكبير سمير غانم، مؤكدة أن الجمهور فى مصر والوطن العربى أجمع أصبحوا أهلها وإخواتها، بعد مساندته لهم.

وقالت دنيا، عبر حسابها على انستجرام: "شكرا لكل الناس اللى بتحبنا وواقفة جنبنا وبتسأل علينا وبتراعى مشاعرنا، ده طبيعى بين الأصدقاء والأقارب، لكن أنا بكتب للجمهور العظيم اللى بالنسبة لنا مابقاش جمهور بنقدمله أعمال بس، هم والله كلهم أهلى وإخواتى ودعواتهم ومساندتهم كلها بتوصلنا، ربنا يخليكم لينا، هفضل أشكركم طول عمرى على إحساسكم بينا".

وتابعت دنيا: "شكرا لكل أهلنا وإخواتنا فى الوطن العربى كله، ربنا يسعدكم ويحفظ لكم حبايبكم يا رب، بابى ومامى حبايبى ربنا يرحمكم ويسعدكم، حبايبكم اللى أسعدتوهم طول حياتكم جنبنا".