رد "مفاجئ" من والدة كوينتن تارانتينو على حرمانها من ثروته.. ماذا قالت؟

محمد الفلاح - السبت 14 أغسطس 2021

ردت والدة المخرج الأمريكي الشهير، كوينتن تارانتينو، على قراره بمعاقبتها وحرمانها من ثروته بسبب عدم دعمها لكتاباته حين كان طفلا.



وقالت كوني زاستوبيل، 75 عاما، التي تعمل ممرضة في تصريحات لصحيفة "usatoday" الأمريكية إن ابنها كوينتن تارانتينو يحظى بحبها ودعمها على الرغم من قراره تجاهها.

وأضافت أنه "من السهل بالنسبة للتعليقات الصادرة على البودكاست أن تدور وتنتشر بسرعة دون سياق كامل".

وتابعت: "فيما يتعلق بابني كوينتن فأنا أؤيده وفخورة به وأحبه وأحب عائلته الجديدة المتنامية، لقد منحني فرحة كبيرة عندما رقصت في حفل زفافه وتلقيت خبر ميلاد حفيدي ليو".

وأكدت والدة كوينتن تارانتينو أنها "لا ترغب في المشاركة في هذا الجنون الإعلامي".

وكان كوينتن تارانتينو، 58 عاما، الذي تبلغ صافي ثروته 120 مليون دولار، كشف في لقاء إذاعي معه على بودكاست "The Moment" في وقت سابق من الأسبوع الحالي عن وعد اتخذه مع نفسه منذ الطفولة وهو ألا يمنح والدته المال في حال نجاحه بالمستقبل بعد أن قللت من شأن كتاباته عندما كان طفلا صغيرا.

وعندما سئل في البودكاست عما إذا كان يلتزم بذلك العهد ضحك المخرج الحائز على جائزة أوسكار وقال: "نعم نعم لقد ساعدت والدتي على الخروج من مأزق مع مصلحة الضرائب لكن لا يوجد منزل ولا سيارة كاديلاك ولا منزل لها".

وتذكر تارانتينو في مقابلة البودكاست لحظة وبخته فيها والدته لأنه كان يكتب رواية له بدلا من أدائه الواجب المدرسي.

وأضاف: "عندما تحدثت والدتي معي بتلك الطريقة الساخرة قلت في رأسي إنه عندما أصبح كاتبا ناجحا لن ترى قرشا مني أبدا".

وتعاون كوينتن تارانتينو مع العديد من كبار نجوم هوليوود مثل براد بيت وصامويل إل جاكسون وليوناردو دي كابريو وجون ترافولتا.