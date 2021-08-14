هاني رمزي بالفيديو: لن أقدم برامج المقالب مرة أخرى

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: كشف الفنان هاني رمزي سبب ابتعاده عن تقديم برنامجه السنوي للمقالب في رمضان، مؤكدا أنه قام بتعطيل العديد من المشروعات الفنية من أجل التحضير لهذه النوعية من البرامج، وغاب بسببها عن الدراما التلفزيونية، والمسرح، ولهذا قرر ألا يعود لتقديمها مرة أخرى.

وقال هاني رمزي خلال لقائه مع الإعلامية بوسي شلبي عبر شاشة قناة TeN، إنه كان دائمًا مشغولًا عن الدراما بتقديمه برامج المقالب وتحضيراتها التي كانت تتطلب مجهودًا ووقتًا كبيرًا، ولكنه أوقف تقديم تلك البرامج، ولن يقدمها مرة أخرى.

وأضاف هاني: بس وقفت البرنامج ومش هعمله تاني ولازم اشتاقله ولما وصلت لحاجة معينة لازم يبقى فيه نقلة تانية بعدها، ولكن جمهور المقالب مش هيقل بس لازم الأفكار تتجدد لأن التكرار هيصيب الناس بحالة من الملل والزهق ودا اللي خلاني أوقف، وألتفت لنفسي كممثل شوية وأشتغل على الدراما بعد ما بعدت أكتر من 5 أو 6 سنين.

وأشار إلى أنه أيضًا من أسباب ابتعاده عن الدراما هو عدم الوصول إلى الورق الجيد الذي يُشجعه على المشاركة بتنفيذه، قائلًا: بس اشتاقت أهم حاجة حتة الاشتياق واديني اتحركت، هو الورق اللي بيحركنا احنا كممثلين وأنا من النوع اللي يحب أقرأ بدقة، ربنا يكرم وألاقي ورق كويس أرجع بيه للتليفزيون.

يذكر أن هاني رمزي قدم الموسم الأخير من برنامجه للمقالب عام 2019 بعنوان “هاني في الألغام”، واستضاف عددا من نجوم الفن وأبرزهم روجينا والفنان إدوارد وأحمد العوضي، والمطرب الشعبي أحمد شيبة، ودنيا عبد العزيز، ومحمد لطفي، ومحمد رياض، ولاعب كرة القدم عصام الحضري والفنانة انتصار، وسامح حسين، ومحمد رجب، ومحمود عبد المغني، وفاء عامر، ويسرا اللوزي، وناهد السباعي، ونجلاء بدر، وسوزان نجم الدين، وهالة صدقي وتم استدراجهم للوقوع في المقلب بواسطة الإعلامية بوسي شلبي.