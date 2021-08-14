دنيا سمير غانم: شكرا للي راعوا مشاعرنا

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: وجهت الفنانة دنيا سمير غانم رسائل شكر إلى كل من تضامن مع العائلة في أزمتها الأخيرة وخاصة جمهورها، الذي ساندها ودعم أسرتها خلال الفترة الماضية بعدما رحل والديها الفنان سمير غانم ودلال عبد العزيز في أقل من ثلاثة أشهر إثر معاناتهما من مضاعفات فيروس كورونا.

ونشرت دنيا صورة تجمعها مع أسرتها، عبر حسابها الشخصي على موقع الفيس بوك، وعلقت عليها قائلةً: شكرًا لكل الناس اللي بتحبنا وواقفة جنبنا وبتسأل علينا وبتراعي مشاعرنا.. ده طبيعي بين الأصدقاء والأقارب.. لكن أنا بكتب للجمهور العظيم اللي بالنسبة لنا مابقاش جمهور بنقدمله أعمال بس.

وتابعت دنيا: هم والله كلهم أهلي وأخواتي ودعواتهم ومساندتهم كلها بتوصلنا.. ربنا يخليكم لينا.. هفضل أشكركم طول عمري على إحساسكم بينا.. شكرًا لكل أهلنا وأخواتنا في الوطن العربي كله.. ربنا يسعدكم ويحفظ لكم حبايبكم يا رب.. بابي ومامي حبايبي ربنا يرحمكم ويسعدكم حبايبكم اللي أسعدتوهم طول حياتكم جنبنا.

وخرجت دنيا سمير غانم مؤخرا من حالة الحزن بعد رحيل والدتها دلال عبد العزيز، ووجهت رسالة شكر إلى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، بعدما أصدر قرارا رئاسيا بتكريم اسم والدها الفنان الراحل سمير غانم وإطلاقه على أحد محاور الطرق في مصر.

دنيا سمير غانم نشرت صورة من بيان المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية بتوجيه الرئيس السيسي بإطلاق اسم الفنان سمير غانم على الكوبري الجديد على محور محمد نجيب بمنطقة شرق القاهرة والمتقاطع أعلى الطريق الدائري، عبر حسابها الرسمي بموقه الصور والفيديو إنستقرام.

وعلقت قائلة: شكرا سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، ربنا يرحمك يا بابي هفضل طول عمري فخورة بيك وفخورة إني شايلة إسمك.

كما وجهت شقيقتها الفنانة إيمي سمير غانم رسالة للرئيس المصري، وكتبت عبر صفحتها على إنستقرام: شكرا سيادة الرئيس.

وأيضًا نشر زوجها الفنان حسن الرداد نفس الصورة، عبر حسابه الشخصي بموقع انستقرام، وعلق عليها قائلًا: شكرًا سيادة الرئيس.

وسبقهم جميعا الإعلامي رامي رضوان، زوج دنيا سمير غانم، بتوجيه رسالة شكر للرئيس، بعد إطلاق اسم حماه الفنان الراحل سمير غانم على أحد الكباري، قائلًا: شكرا سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.