أمل عرفة تحارب سرطان الثدي بالتوعية.. إليكم التفاصيل

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: انضمت النجمة السورية أمل عرفة لبطولة مسلسل قصير من ثمان حلقات يتحدث عن التوعية عن المخاطر الصحية التي تصيب النساء ومنها سرطان الثدي. والعمل من إخراج رندة العلم ويشارك به عدد من النجوم و النجمات العرب.

وقالت أمل في تصريحات صحفية إنها ستشارك بالعمل وإن ما قيل عن مشاهد تجمعها بالنجمة كاريس بشار صحيحة. وعن تفاصيل شخصيتها في المسلسل أضافت أمل: “العمل قصير مكون من ثمان حلقات ومدة كل حلقة عشرين دقيقة وأؤدي فيه شخصية امرأة مصابة بسرطان الثدي وتسعى لتلقي العلاج وبشكل عام يمكن القول إنه عمل توعوي عن سرطان الثدي”.

من جهة أخرى تستعد النجمة السورية أمل عرفة لبدء تصوير مشاهدها في الموسم الثالث من مسلسل “حارة القبة” للكاتب أسامة كوكش والمخرجة رشا شربتجي.

وستؤدي أمل شخصية “إخلاص” شقيقة “أبو العز” الذي يؤدي دوره النجم السوري عباس النوري الذي كشف أن حضور أمل في العمل سيكون مميزاً جداً وستؤدي شخصية صعبة ومركبة وبحاجة لبناء نفسي ودرامي خاص.

وكان الجزء الأول من العمل قد حقق نجاحاً حين عرض في رمضان الماضي. بينما سيعرض الجزء الثاني في رمضان 2022 حيث انتهى تصويره مع الجزء الأول.