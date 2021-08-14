فيفي عبده تتعرض لوعكة صحية جديدة: الساحل وشه مش خير عليا

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: قررت الفنانة فيفي عبده مغادرة الساحل الشمالي حيث تقضي عطلتها الصيفية، والعودة فورا إلى القاهرة، بعد تعرضها لانتكاسة صحية جديدة، وأكدت أن الساحل “وشه مش خير” عليها، ولم تكشف فيفى طبيعة وضعها الصحي، ولكنها أكدت أن طبيبها الخاص نصحها بالسير في الرمال والمياه لاستعادة لياقتها البدنية.

فيفي نشرت صورة لها صورة لها من الساحل الشمالي عبر صفحتها الرسمية على موقع الفيس بوك وعلقت عليها قائلة: لا بقي يا نعيش عيشة فل لنموت إحنا الكل.

وتابعت قائلة: اسكوزمي الساحل وشه مش خير عليا خالص الدكتور طلب مني أمشي في الرمل والمياه، أدينا مشينا في النجيلة.

وأرفقت ذلك التعليق بفيديو يحمل أغنية «يا حلو صبح يا حلو طل» للفنان محمد قنديل

وسبق أن احتفلت فيفي عبده منذ أيام بتعافيها نهائيا من آلام الظهر بعد التعرض لحقنة طبية خاطئة اثرت على الأعصاب ومنعتها من الحركة طوال الشهور الماضية، وقامت فيفي بنشر صورة حديثة ومثيرة لها من أمام البحر في الساحل الشمالي، وأظهرت مفاتنها بفستان أحمر قصير.

فيفي عبده، نشرت الصورة عبر حسابها بموقع إنستقرام وعلقت عليها برسالة شكر لعدد من الأطباء الذين اعتنوا بحالتها الصحية أثناء تعرضها لوعكة صحية شديدة دامت عدة أشهر.

وكتبت فيفي عبده: مساء الخير من الساحل الشمالي بشكر ربنا سبحانه وتعالى الحمد لله علي اللي بقيت فيه، ثم بشكر الأستاذ الدكتور يسري الهواري أستاذ جراحة العظام والعمود الفقري علي العملية اللي عملها لي وكل فريق الدكاترة اللي معاه.

وتابعت: وشكر كبير لأستاذ العلاج الطبيعي، الأستاذ الدكتور علاء بلبع وفريقه د. فريد محمد ود. باهر ناصر.. الحمد لله يا رب وربنا يشفي كل مريض.

يذكر أن فيفي كشفت في مقطع فيديو لها عبر صفحتها بموقع الفيس بوك عن خضوعها لجراحة عاجلة في الظهر، لعلاج المضاعفات الجانبية لحقنة أخذتها بالخطأ، وتسببت في تأثر قدرتها على الحركة طوال الفترة الماضية.

ونفت فيفي عبده ما تردد عن دخولها غرفة العناية المركزة والتزامها بالحجاب وإعلان اعتزال الفن بعد تداول صورتها داخل المستشفى وقالت: أنا بخير الحمد لله، وكل الموضوع إني خدت حقنة غلط ولمست في الظهر.

وتابعت فيفي عبده: عايزة أقولكم انا لابسة كده من البرد على فكرة عشان تبطلوا الإشاعات حاجة انعاش وحاجة حجاب الا اذا أراد ربنا.

وأضافت: ادعولي كل اللي بيحبوني يدعولي واللي بيكرهوني الله يسامحهم.

وعلقت فيفى عبده على الفيديو قائلة: حسبي الله ونعم الوكيل في اللي اداني حقنه غلط تسببت في دخولي المستشفى لإجراء عمليه جراحية.