الصلح بين حمو بيكا وعمر كمال

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: بعد خلافهما الشهير وتبادل التصريحات التي هاجم فيها كل منهما الآخر، حدث الصلح بين المطربين حمو بيكا و عمر كمال خلال الحفل الذي أقيم مؤخراً في إحدى القرى السياحية بالساحل الشمالي.

وقال بيكا خلال تقديمه لعمر كمال: «أخويا وحبيبي عمر»، وطالب الجمهور بالتصفيق له.

فيما رد عمر كمال على حمو بيكا: “أنا بجد زعلان جدا من بيكا وبينا مشكلة وكمان أنا ممنوع من الغناء وسوف يتم فك الحظر غدا.”

وكان عمر كمال، قد هاجم بيكا في تصريحات تليفزيونية قائلاً أن بيكا لا يجيد الغناء.. ولا يغني وهو “كاركتر” بس.

ورد حمو بيكا على عمر كمال بفيديو بث مباشر على “فيسبوك” قائلًا: “توبة أغني مع شخصية زيك تاني، أنت ناسي لما جيتلي وعملت لك أول تراك ونجح، طالع قدام الناس تقول حمو بيكا مبيعرفش يغني”.

وأكمل: “العبداللي قدامك ده ممكن يقعد 3 أيام يغني في أغاني بتاعتي، وأنت بتغني أغاني مش بتاعتك زي حبيبي بالبنط العريض، معايا “داتا” أقعد أغني فيها 3 أيام، خلاص كده انتهت معاك وتيجي تعمل معايا فيديوهات معايا عشان تتشاف.. عايزك تبين نفسك وتعمل أغاني لنفسك.. وتطلع تغني لوحدك”.