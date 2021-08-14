منح المخرج الألماني فيم فيندرز "قلب ساراييفو"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تسلّم السينمائي الألماني فيم فيندرز "قلب ساراييفو الفخري" وهي جائزة خاصة يقدّمها مهرجان الفيلم في العاصمة البوسنية تقديراً "للإسهامات القيّمة" في الفنّ السابع.

ومُنح المخرج الألماني المخضرم هذا التكريم خلال حفل افتتاح المهرجان المنعقد بين 13 و20 أغسطس/آب بحضور الجمهور، بعد نسخة افتراضية سنة 2020 بسبب الوباء.



وقال مدير المهرجان، ميرساد بوريفاترا خلال تسليم الجائزة "إنه لمن دواعي سرورنا أن نكرّم إحدى الشخصيات المحورية في صناعة السينما العالمية".

وقد سبق للمخرج الحاصل على جائزة السعفة الذهبية في كان سنة 1994 عن فيلم "باريس، تكساس" أن قدّم في مهرجان ساراييفو وثائقياً عن الراقصة الألمانية بينا باوش سنة 2011.

وعاد إلى المهرجان بعد 10 سنوات مرتدياً قميصاً رمادي اللون عليه رسم "قلب"، وهو رمز المهرجان.

وقال السينمائي الذي يحتفي، السبت، بعيد ميلاده السادس والسبعين: "كنت هنا قبل 10 سنوات في عام 2011 ومذاك أرتدي هذا القميص بفخر، والآن أذهب ومعي قلب حقيقي، على أمل العودة في 2031".

وسيتسنّى للجمهور مشاهدة مجموعة من أفلام المخرج في هذه الدورة من المهرجان، أبرزها نسخة مرمّمة من "ذي مليون دولار هوتل" الحائز جائزة الدبّ الفضي في مهرجان برلين السينمائي سنة 2000.

ويركّز مهرجان ساراييفو السينمائي على الترويج لأفلام منتجة في المنطقة، وعلى مرّ السنوات، استطاع جذب نجوم أبرزهم روبرت دي نيرو وأنجيلينا جولي وبراد بيت، فضلاً عن إيزابيل أوبير وأليخادرو غونزاليس إينياريتو.

وتتنافس هذه السنة عشرة أعمال طويلة على جائزة أفضل فيلم فيه.

وأُطلق المهرجان بعرض آخر أفلام المخرج البوسني دانيس تانوفيتش الحائز أوسكار بعنوان "نوت سو فرندلي نايبرهود آفير" في حوالي 15 سينما بالتزامن، من بينها شاشات في الهواء الطلق.