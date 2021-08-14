شكرا لقرائتكم خبر عن غرام فى أغسطس.. أعمال سينمائية استمدت عناوينها من أسماء الأشهر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دائمًا ما يأتي شهر أغسطس المعروف بسخونة أجوائه محملاً بالمفاجآت السينمائية، خاصة هذا العام في ظل المنافسة السينمائية القوية الذي يشهدها شباك التذاكر في موسم سينمائي ساخن ومتنوع في أعماله.

ويعتبر اسم شهر أغسطس المعروف باشتقاقه من الأصول الرومانية نسبة إلي القياصرة الرومانين القدامي، مصدر استلهام للعديد من الأفلام الأمريكية، سواء لسخونة الأحداث أو استغلالاً لوقوع أحداث الفيلم في أيامه، مثل فيلم “August Osage County”، لكن بالنظر للدراما المصرية فالنماذج تبدو نادرة للغاية.

وبعيداً عن أغسطس فهناك أكثر من فيلم تم اشتقاق اسمه من أشهر السنة مثلما تجلى فى أكثر من عمل فنى مثل “فبراير الأسود، 30 مارس، برد يناير، 30 فبراير”.

ولكن بحسب قاعدة بيانات السينما المصرية لا يوجد سوي فيلم واحد استمد اسمه من شهر أغسطس، وهو فيلم “غرام في أغسطس”، الذي أنتج عام 1966.

فيلم “غرام في أغسطس” تدور أحداثه حول (سلوى) التي تعيش في سعادة مع خطيبها (أحمد)، لكن تنقلب الأمور راسا علي عقب عندما تعلم أنه مات وتصاب بحالة نفسية، وتمر الأيام دون أن تنسى الفتاة، إلي أن يجمعها القدر بـ(فريد) شبيه زوجها، فتعتقد أن زوجها لم يمت، فتتعامل معه على أنه زوجها، ويحاول فريد إقناعها بالحقيقة لكنها لا تقتنع ابدا، فيطلب والد سلوى من فريد أن يمثل عليها أنه زوجها حتى لا تزداد عقدًا، وبالفعل يتقرب إليها الشاب، مما يجعل خطيبته تفسخ خطبتهما، ويبدأ هو في التعاطف مع سلوي المسكينة، ثم لا يلبث هذا التعاطف أن يتحول إلى حب وتبدأ سلوى في اجتياز أزمتها النفسية، لكن تظهر خطيبة فريد القديمة من جديد وتكشف لها ما خطط له والدها وفريد مما يجدد حزن سلوي مرة أخري، لكن يعترف لها فريد أنه أحبها بصدق، وينتهي الفيلم نهاية سعيدة بزواجهما.

الفيلم من بطولة فؤاد المهندس وشويكار وعماد حمدي وعبد المنعم مدبولي ونادية الجندي وميمي شكيب، تأليف كمال الشناوي، إخراج حسن الصيفي.