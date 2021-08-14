شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفي كامل يعلن تدهور صحة والدته من فيروس كورونا وعودتها للمستشفى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الفنان مصطفي كامل تدهور صحة والدته وعودتها مرة أخري إلى المستشفى، نتيجة مضاعفات لإصابتها بفيروس كورونا، وكتب عبر حسابه بموقع "فيس بوك" :"أرجو من كل حبايبي الدعاء لأمي.. أمي عادت للمستشفى ربنا يحفظ الجميع من هذا الڤيروس يارب"، وذلك بعد إعلانه مغادرة المستشفى هو وأسرته منذ أيام لإستكمال العلاج في المنزل.





وكان مصطفى كامل، كشف تفاصيل آخر تطورات حالته الصحية بعد خروجه هو وأسرته من مستشفى العجوزة بعد فترة صعبة عاشوها قائلاً في تصريحات لـ"الخليج 365": الحمد لله أصبحت بخير مقارنة بالفترة الماضية، وبدأت أتنفس بشكل جيد.

وأضاف أشكر كل من قام بالاطمئنان والاتصال بى في فترة تعبى مشيرًا إلى أنه يطلب من الجميع الدعاء له ولأسرته ويارب نعدى منها على خير، حيث إننا عشنا فترة صعبة جدًا أتمنى لا تتكرر والحمد لله على كل شىء، وربنا يحفظ الجميع.

ووجه مصطفى كامل الشكر والعرفان لوزارة الصحة المصرية لوزيرة الصحة، كما أتقدم بوافر الشكر والتحية لطاقم أطباء مستشفي العجوزة وطاقم التمريض والذين لن نستطيع أن نوفيهم حقهم بالكلام، ولا نملك إلا رفع أيادينا في الصلاة داعين الله أن يجزيهم عما قدموه لنا خير الجزاء، كما وجه الشكر لكل رجال الإعلام والصحافة على متابعة حالته ليلاً نهارًا.

وكان قد أصيب مؤخرًا النجم مصطفى كامل وأسرته بفيروس كورونا، حيث شملت الإصابة والدته وزوجته وابنته، وتواجد فى مستشفى العجوزة.

وطرح مؤخرًا النجم مصطفى كامل أحدث أغانيه والتي تحمل اسم "ضحكتى" وهى ثانى أغانى ألبومه الغنائى الجديد "وجع قلبى" وهى من كلماته وألحانه وتوزيع حسن سراج .