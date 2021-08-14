شكرا لقرائتكم خبر عن فنانات تخلين عن شعرهن وظهرن بـ لوك "جرسون".. آخرهن أصالة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فاجأت المطربة السورية أصالة نصرى، مؤخرًا جمهورها بـ "لوك جديد"، حيث نشرت عبر حسابها الشخصى بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، عدة صور أثناء خضوعها لجلسة تصوير مرتدية فستان أبيض اللون، ولكن كانت المفاجأة هو قيامها بقص شعرها "جرسون" وصبغه باللون الذهبى الداكن، وعلقت عليها: "أنا أعيش كما أتمنّى وكما يجب.. أنا بألف خير ونعمة من الله لطالما رجوت ربّى أطرافها".

وتعرضت الفنانة السورية للكثير من الانتقادات وموجة من التنمر بسبب قص شعرها "جرسون"، ما دفع بعض متابعيها على الدفاع عنها، وهذا لا يبدو غريبا ففي الواقع دائما تبحث الفتيات على تغيير مظهرها بشكل جذرى من خلال تسريحات وقصات الشعر المميزة والمختلفة، ورغم أن التخلي عن الشعر وقصه شيئا صعب على الفتاة إلا أنه تقبل على هذه الخطوة من أجل تغيير شكلها وظهورها بشكل مختلف.

ولم تكن أصالة هي الأولى التي تتخلى عن شعرها وتقوم بقصه "جرسون"، فقد سبقها الكثير من الفنانات التي اعتمدن على هذا "اللوك" لفترات طويلة، بسبب هوس الموضة، أمثال الفنانة منة شلبى، والفنانة شيرين عبد الوهاب، والفنانة ريهام عبد الغفور، سوسن بدر، الفنانة ياسمين رئيس



شيرين عبد الوهاب



ياسمين رئيس



منة شلبى



سوسن بدر



يسرى اللوزى



ريهام عبد الغفور