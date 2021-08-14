تدهور الحالة الصحية لوالدة مصطفى كامل ونقلها للمستشفى

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

أعلن الفنان مصطفى كامل، عن تدهور الحالة الصحية لوالدته وعودتها مرة أخرى إلى المستشفى، نتيجة مضاعفات إصابتها بفيروس كورونا.

وكتب كامل، عبر حسابه على "فيسبوك": "أرجو من كل حبايبي الدعاء لأمي.. أمي عادت للمستشفى ربنا يحفظ الجميع من هذا الڤيروس يا رب".

يأتي ذلك بعد إعلان مصطفى كامل مؤخرا، مغادرة المستشفى هو وأسرته منذ أيام لإستكمال العلاج في المنزل.

وكان قد أصيب مؤخرًا الفنان مصطفى كامل وأسرته - والدته وزوجته وابنته، بفيروس كورونا، وتواجد في مستشفى العجوزة.

جدير بالذكر أن آخر أعمال مصطفى كامل أغنية "ضحكتي" وهي ثاني أغاني ألبومه الغنائي الجديد "وجع قلبي" وهي من كلماته وألحانه وتوزيع حسن سراج.