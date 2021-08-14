تعرف على دور عرض فيلم "موسى" في القاهرة والإسكندرية والمحافظات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

كشفت شركة "سينرجي"، عن دور عرض فيلم "موسى" بعد طرحه يوم 11 أغسطس الجاري.

ونشرت الشركة عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، صورة تضم السينمات التي تعرض "موسى" في القاهرة، وأخرى تضم السينمات التي تعرض الفيلم في الإسكندرية والمحافظات، مصحوبة بتعليق: "موسى حاليًا بجميع دور العرض.. أقوى من الحديد".

فيلم "موسى" من إنتاج ثلاث من أكبر شركات الإنتاج السينمائي في مصر والعالم ‏العربي، وهي سينرجي فليمز، ونيو سينشري وأفلام مصر العالمية، وذلك باستخدام أحدث ‏تقنيات الجرافيكس العالمية.

العمل بطولة النجوم: ‏كريم محمود عبدالعزيز، إياد نصار، صلاح عبدالله، أسماء أبو اليزيد، سارة الشامي، ومن إخراج بيتر ميمي، ‏وتدور أحداثه في إطار من الخيال العلمي.