دنيا سمير غانم توجه رسالة لأصدقائها وجمهورها

كتبت أسماء لمنور في السبت 14 أغسطس 2021 10:16 صباحاً - منذ ساعتين

شكرت الفنانة دنيا سمير غانم رسالة في رسالة حب وامتنان وجهتها لجميع أصدقائها ولنجوم الوسط الفني وكل من وقف بجانب أسرتها بعد وفاة والدتها الفنانة دلال عبد العزيز ومن قبلها زوجها الفنان سمير غانم.

ونشرت دنيا عبر حسابها الرسمي الخاص على موقع تبادل الصور والفيديوهات ( انستغرام) صورة لعائلتها قائلةً : “شكرا لكل الناس اللى بتحبنا وواقفة جنبنا وبتسأل علينا وبتراعى مشاعرنا، ده طبيعي بين الأصدقاء والأقارب، لكن أنا بكتب للجمهور العظيم اللى بالنسبة لنا ما بقاش جمهور بنقدمله أعمال بس، هم والله كلهم أهلي وإخواتي ودعواتهم ومساندتهم كلها بتوصلنا، ربنا يخليكم لينا، هفضل أشكركم طول عمرى على إحساسكم بينا”.

واشارت دنيا الى ان جمهور مصر والوطن العربي أجمع أصبحوا أهلها وإخواتها، بعد مساندته لهم، قائلةً : “شكرا لكل أهلنا وإخواتنا في الوطن العربي كله، ربنا يسعدكم ويحفظ لكم حبايبكم يا رب، بابي ومامي حبايبي ربنا يرحمكم ويسعدكم، حبايبكم اللى أسعدتوهم طول حياتكم جنبنا”.

والجدير بالذكر ان الفنان الكبير سمير غانم، توفي متأثراً بإصابته بفايروس كورونا قبل عدة شهور، ولحقت به زوجته الراحلة دلال عبد العزيز، قبل عدة ايام، ليعم الحزن على الوسط الفني.