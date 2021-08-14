زين العمر يفقد والدته بعد فترة قليلة على وفاة والده

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: فُجع الفنان اللبناني زين العمر بوفاة والدته، ناعياً إياها بنشر صورتها عبر حساباتها على شبكات التواصل الاجتماعي، معلقاً: “نجمة حياتي إنطفت بأحضان الرب يا أمي إلى أن نلتقي…المسيح قام”.

وتلقى العمر تعازي عدد كبير من الفنانين والمشاهير، على رأسهم يوسف الخال وريما نجيم وسيرج زرقا.

وتناقل الناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو ظهرت فيه الوالدة الراحلة ورفعت فيه الدعاء من أجل ابنها.

وتمنت له النجاح في كل خطوة يقوم بها مشيرة رداً على سؤال عن درجة حبها له إلى أنه لا يمكنها تقدير هذا الحب بالكلمات.

وكان العمر نعى في شهر أذار (مارس) والده الذي توفي إثر مضاعفات عانى منها بعد إصابته بالمرض الناتج من عدوى فيروس كورونا المستجد، وذلك من خلال رسالة مؤثرة وجّهها إلى أبيه الراحل ونشرها عبر حسابه الخاص في “تويتر” كما في تطبيق الصور والفيديوهات “إنستغرام” وأرفقها بصورة تجمعه به، وكتب في الرسالة: “الله معك يا أبو طوني. الله معك يا رفيقي. الله معك يا بيي. نيال السما فيك يا شيخ الشباب. كسرتلي ضهري يا حبيبي”. وأضاف في تعليق آخر: “صار عندي بالسما ملاك. خلّي عيونك علينا يا حبيبي يا بيي”.