إحداها لم تتجاوز 55 ساعة.. أقصر زيجات المشاهير في العالم

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تُوصف أغلب زيجات الوسط الفني بشكلٍ عام بأنّها غير مستقرة ولا تدوم لوقتٍ طويل؛ حتى إننا قد نُطالع أنباءً عن زواج ثنائي من هؤلاء في صحف اليوم، وبعد بضعة أشهر أو أيام أو حتى عددٍ من الساعات نسمع عن وقوع الطلاق.

بحسب دراسة أُجريت في الولايات المتحدة، يأتي متوسط الطلاق بعد ثماني سنوات من الزواج، ويُعدُّ هذا المتوسط أطول بـ24 مرة من بقاء زواج رينيه زيلويغر وكيني تشيسني، و40 مرة أطول من زواج كيم كارداشيان وكريس همفريز، كما تزوّجت بريتني سبيرز وصديق طفولتها جيسون ألكساندر لمدة 55 ساعة فقط.

رصدت مجلة كوزموبوليتان قائمةً بأقصر زيجات مشاهير هوليوود.

بريتني سبيرز وجيسون الكسندر (55 ساعة)

في الساعات الأولى من يوم 3 يناير عام 2004، ذهب صديقا الطفولة بريتني سبيرز وجيسون الكسندر إلى كنيسة ليتل وايت ويدينج الشهيرة في لاس فيجاس، وكلاهما يرتديان سروال جينز أزرقاً، وتزوجا.

بعد 55 ساعة فقط، وبمجرد أن اكتشف فريق مغنية البوب أمر الزواج ألغوا حفل الزفاف، زاعمين أنّ سبيرز “تفتقر إلى فهم أفعالها”.

كيم كارداشيان وكريس هامفريز (72 يوماً)

كان إعلان الطلاق شبه الفوري الذي عرفه العالم بعد 72 يوماً بالضبط من بث حفل زفافهما الفخم في أغسطس 2011 صادماً للملايين، حيث تقدّمت كيم بطلب الطلاق من نجم الدوري الأميركي للمحترفين، مشيرةً إلى اختلافات لا يُمكن التوفيق بينها.

كارمن إلكترا ودينيس رودمان (9 أيام)

في نوفمبر 1998، قررت الممثلة ونجم الدوري الأميركي للمحترفين في وقتٍ متأخر من الليل إجراء زفاف سريع في لاس فيجاس. ورغم اقترابهما من تقديم طلب الطلاق في غضون تسعة أيام فقط، إلا أنّهما تصالحا واستمرا للعام الجديد، قبل الطلاق رسمياً في مارس 1999.

نيكولاس كيج وليزا ماري بريسلي (108 أيام)

تزوج نيكولاس من ماري بريسلي في أغسطس 2002، ثم قاما على الفور بتقديم طلب الطلاق في نوفمبر التالي، ولم يتم الانتهاء من طلاقهما رسمياً حتى مايو 2004؛ ما يعني أنّ إجراءات الطلاق استغرقت وقتاً أطول من زواجهما الفعلي.

أليا وأر. كيلي (114 يوماً)

استخدم المغني ار. كيلي الرشوة ليتزوج من المغنية أليا، وذلك عندما كانت لا تزال في الخامسة عشرة من عمرها، حيث تُشير تهم موجهة إليه إلى أنّه رشى موظفاً حكومياً عام ١٩٩٤ ليحصل على بطاقة هوية مزورة للزواج من فتاة قاصر تُشير التقارير إلى أنّها المغنية الراحلة أليا.

ولأكثر من ربع قرن، واجه كيلي (54 عاماً)، اتهامات قاسية بما في ذلك استغلال الأطفال في المواد الإباحية، وممارسة الجنس مع قُصّر، فيما لم يستمر زواجهما رغم ذلك أكثر من 114 يوماً.

رينيه زيلويغر وكيني تشيسني (225 يوماً)

بعد أربعة أشهر من حفل زفافهما الذي تم الإعلان عنه بشكلٍ كبير في مايو 2005 على شاطئ البحر، تقدّم المغني الريفي وزوجته بطلب لإلغاء الزواج.

ميلا جوفوفيتش وشون أندرو (شهران)

في عام 1992، تزوج أندروز لفترةٍ وجيزة من ميلا جوفوفيتش، التي كانت تبلغ من العمر 16 عاماً في ذلك الوقت، وتم إلغاء الزواج من قبل والدة جوفوفيتش بعد شهرين فقط.