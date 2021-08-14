محمد كريم” مع كافين ديلين في كواليس A Day to Die.. فيديو عفوي

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: فاجأ الفنان المصري محمد كريم الجمهور بمقطع فيديو جديد، شاركه عبر حسابه في “إنستغرام”، وثّق من خلاله مواصلته تصوير مشاهده الجديدة من فيلمه الأميركي “A Day To Die”، والذي يقوم ببطولته بروس ويليز، في منطقة الداون تاون بولاية ميسيسيبي بالولايات المتحدة الأميركية.

وهذه المرة جمعت المشاهد الجديدة محمد بالنجم العالمي كافين ديلين، والذي يُشارك في بطولة الفيلم، حيث تضمّن مقطع الفيديو مشاهد مطاردات وتفجير للسيارات ضمن الأحداث.

وعبّر محمد عن سعادته بتصوير بعض المشاهد مع كافين، فيما تضمّن المقطع مشاهد عفوية، كان الثنائي يحكيان فيها وسط تفاعل واسع من جانب الجمهور.

وينتمي الفيلم لنوعية أفلام الأكشن الأميركية عالية الميزانية التي تطلبت الكثير من التحضيرات، نظراً لخطورة مشاهد الأكشن، إضافة إلى تأمين الممثلين لدرجة أنّه تم بالفعل إخلاء وسط المدينة.

ويُصوّر محمد مشاهده في منطقة “الداون تاون” بولاية ميسيسيبي. وظهر كريم مؤخراً في فيديو وهو داخل كرفان التصوير، حيث يقوم بتحضير نفسه للمشاهد، وكان حاملاً السلاح ويرتدي ملابس الشرطة الأميركية، ما أوحى للجمهور بوجود الكثير من مشاهد “الأكشن”.

ودلل على ذلك حجم التأمين من قبل الشرطة لموقع التصوير ومنع سير المواطنين، كما أنّ محمد بدا متحمساً لتلك المشاهد، كاشفاً عن شخصيته بتقديم شخصية “ضابط”، وعلّق على المقطع بقول: “ياللا بينا”، مدوّناً اسم الفيلم.

وقدّم محمد كريم، في وقت سابق، فيلماً مع النجم العالمي نيكولاس كيدج، حمل عنوان “A Score To Settle”، وحقق نجاحاً كبيراً في دور العرض السينمائي عالمياً، وهو من إخراج شون كو، وتأليف جون ستيوارت نيومان، وتدور أحداثه حول عضو سابق في إحدى المنظمات الإجرامية، يتعهد بعقاب زعماء عصابته، وذلك بعد قضائه 19 عاماً في السجن ظلماً، لكن الشيء الوحيد الذي يحول دون تنفيذ خططه العنيفة، هو تطور علاقته بابنه.