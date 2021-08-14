بعد ظهورها بوزن زائد.. هنا الزاهد تكشف حقيقة حملها

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أحدثت الفنانة المصرية هنا الزاهد حالةً من الجدل بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، على مدار اليومين الماضيين، عقب ظهورها في حفل زفاف ابنة شقيقة الكاتب مدحت العدل والمنتجيْن جمال العدل ومحمد العدل، الذي أُقيم الأسبوع الماضي.

وقالت هنا الزاهد، في تصريح خاص لـ”زهرة الخليج”، إنّ “حديث الجمهور في مواقع التواصل عن حملي بسبب ارتدائي فستاناً أظهرني بشكل مختلف غير حقيقي”، مبينةً أنّها تتمنى ألا يركض الجميع وراء الإشاعات، من دون التأكد منها .

وتابعت الزاهد، قائلةً: “أنا فعلاً وزني زاد 3 كيلو، وده السبب اللي خلى الناس تتكلم عن احتمالية وجود حمل لكن ده محصلش”.

وعبّرت الفنانة المصرية عن اندهاشها من الأخبار التي انتشرت بشأن حملها، موضحةً أنّها استقبلت رسائل من متابعيها في “إنستغرام” يُهنئونها على الحمل.

وعقّبت الزاهد بأنّ تصميم الفستان الذي ارتدته أظهرها بوزنٍ زائد بعض الشيء عن الزيادة التي زادتها في الأصل، وهو ما جعل البعض يتفاعل حيال الأمر. وحسمت الحديث في هذا الشأن، قائلةّ: “هو لو أنا حامل كنت هقعد أرقص وأتنطط طول الفرح كده.. أكيد لأ”.

وكانت المنتجة إسراء العدل قد احتفلت بزفافها يوم 6 أغسطس الماضي، داخل أحد فنادق القاهرة الكبرى، وسط حضور عدد كبير من نجوم الفن، وفقرات غنائية ورقص من جانب عدد من الفنانين والفنانات، حتى أصبح حفل زفافها حديث السوشيال ميديا.

وساندت هنا الزاهد زوجها أحمد فهمي مؤخراً في الترويج لفيلمه السينمائي الجديد “العارف”، والذي يُشارك ببطولته مع الفنان أحمد عز، وذلك بطريقة ذكية، زاعمةً اختراق حسابات زوجها على السوشيال ميديا.