دنيا سمير غانم توجه أول رسالة للجمهور بعد وفاة والدتها.. ماذا قالت؟

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - وجهت الممثلة المصرية دنيا سمير غانم، رسالة مفتوحة إلى أصدقائها وجمهورها، بعد نحو أسبوع من وفاة والدتها الفنانة دلالة عبدالعزيز.

وفي منشور على صفحتها الشخصية في "فيسبوك"، قالت دنيا سمير غانم: "شكرا لكل الناس اللي بتحبنا وواقفة جنبنا وبتسأل علينا وبتراعي مشاعرنا.. ده طبيعي بين الأصدقاء والأقارب".

وأضافت: "لكن أنا بكتب للجمهور العظيم اللي بالنسبة لنا مابقاش جمهور بنقدمله أعمال بس.. هم والله كلهم أهلي وإخواتي، ودعواتهم ومساندتهم كلها بتوصلنا.. ربنا يخليكم لينا.. هفضل أشكركم طول عمري على إحساسكم بينا".

وتابعت: "شكرا لكل أهلنا وإخواتنا في الوطن العربي كله.. ربنا يسعدكم ويحفظ لكم حبايبكم يا رب.. بابي ومامي حبايبي ربنا يرحمكم ويسعدكم حبايبكم اللي أسعدتوهم طول حياتكم جنبنا".



