فيديو.. أول تعليق من الإعلامية بسمة وهبة بعد نجاتها من حريق مركبها

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تحدثت الإعلامية المصرية بسمة وهبة لأول مرة بعد نجاتها من حادث حريق مركبها في الساحل الشمالي حيث تقضي إجازتها الصيفية في مصر.

وقالت بسمة وهبة، إنها بمجرد توجيه استغاثة عبر حسابها الرسمي في "أنستقرام"، بعد حدوث حريق في مركبها بالساحل الشمالي "مارينا 5"، تواصلت معها إحدى صديقاتها، وأنقذتها وهي الآن بسلام مع ابنتها في منزلها.







وأضافت وهبة في فيديو جديد لها عبر "أنستجرام": "مش عارفة إيه علاقة الصيف بالحوادث، السنة اللي فاتت حصل حادثة الجيت، والسنة دي المركب ولع، الحمد لله إحنا بخير، الحمد لله ببركة يوم الجمعة، شكرًا يا جماعة لكل حد سأل، إحنا بخير، شكرًا يا جماعة".





كانت بسمة وهبة وجهت استغاثة عبر فيديو نشرته على حسابها بموقع "أنستقرام" قالت فيه: "يا جماعة أي حد عنده مركب في مارينا 5 من أصحابي، ممكن يتصل بيا لأن المركب عطلانه بيا أنا وخديجة، لأن المركب اللي أنا فيها غالبًا مولعة من تحت والمركب واقفة بينا.. مفيش قلق ومفيش حاجة ولو حصل حاجة هنط في المياه".