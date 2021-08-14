شكرا لقرائتكم خبر عن فادى خفاجة عن حالة والده الصحية: تحسنت بفضل الله ودعواتكم الصادقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الفنان فادى خفاجة، تحسن حالة والده الصحية، بعد الوعكة التى ألمت به مؤخرا واستدعت علاجه ومكوثه على كرسى متحرك خلال الفترة الماضية، مقدما الشكر لمتابعيه الذين قاموا بالدعاء لوالده فى محنته، مؤكدا أنهم عائلته الكبيرة والسند والداعم الحقيقى له.



والد فادى خفاجة يداعب الكلب

ونشر فادى، صورة لوالده مع كلبه الخاص، عبر حسابه على انستجرام، صحبها بتعليق: "ألف حمد وشكر ليك يا رب، بشكر كل الناس اللى سألت عنى وعن والدى الفترة اللى فاتت، والحمد الله حالة والدى اتحسنت بفضل الله ودعواتكم الصادقة، دائماً دعواتكم هى السند والدعم الحقيقى لى، شكراً عائلتى الكبيرة".

وكان الفنان فادى خفاجة، طالب جمهوره ومتابعيه بالدعاء لوالده فى أزمته الصحية الحالية، ونشر صورة لوالده وهو يجلس على كرسى متحرك أثر تعرضه لوعكة صحية، وكتب عبر حسابه بموقع "فيس بوك": "الراجل ده أبويا.. مجنننى وتعبنى نفسيا.. ضيَّع عمره فى تلات رجالة.. جرى يمين وشمال.. عمل اللى يتعمل واللى ميتعملش.. ودلوقتى ساكت خالص.. وأنا كل اللى بتمناه من الدنيا.. اتكلم يا عم السيد.. اتكلم يا عرب.. أبوس جزمتك أتكلم".