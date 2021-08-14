شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق الدوره الثانية من مهرجان بغداد الدولى للمسرح.. نوفمبر المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت إدارة مهرجان بغداد الدولى للمسرح انطلاق الدورة الثانية من المهرجان فى الفترة من 20 لـ26 نوفمبر المقبل، برئاسة المخرج أحمد حسن موسى مدير عام دائرة السينما والمسرح رئيس المهرجان، وقد تم فتح باب المشاركة بالمهرجان حتى آخر شهر سبتمبر المقبل ووضع بعض الشروط التى يجب توافرها فى العروض المقدمة للمشاركة فى هذه الدورة.

والشروط التى يجب توافرها فى العروض المقدمة هى أن يستقبل المهرجان العروض المسرحية المحلية والعربية والعالمية، وأن أخر موعد لتلقى طلبات المشاركة هو نهاية شهر سبتمبر المقبل، وأن المسابقة تشمل العروض المنتجة في الفترة ما بين 1 يناير 2018 وحتى 30 سبتمبر 2021 فقط، ويجب أن يكون العرض قد تم عرضه على الجمهور لمدة يومين على الأقل.

كما يجب ملء استمارة المشاركة وترفق بالاستمارة بطاقة تقنية للديكور والإضاءة والصوت كما يرفق باستمارة المشاركة رابط العرض بالاستمارة الإلكترونية، لتخضع لمشاهدة لجنة اختيار العروض، كما يرفق بملف العرض بعض الصور الفوتوغرافية عالية الجودة، ويرفق باستمارة المشاركة سيرة ذاتية لكل من المخرج والمؤلف.