"كنتي أمي".. رحمة حسن توجه رسالة مؤثرة لـ دلال عبد العزيز

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

وجهت الفنانة رحمة حسن، رسالة للفنانة الكبيرة دلال عبد العزيز، والتي رحلت عن عالمنا يوم السبت الماضي 7 أغسطس.

ونشرت رحمة، عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، صورتين تجمعها بـ دلال عبد العزيز، الأولى من فيلم "العالمي" عام 2009، والثانية من مسلسل "سابع جار" عام 2017.

وكتبت رحمة: "حبيبتي يا طنط دلال، ربنا يرحمك، كانت روحك حلوة ودمك شربات، وأول يوم اتعرفت عليكي كان في فيلم (العالمي) وكنتي أمي، وفعلا كنتي زي ماما الله يرحمها.. ربنا يرحمكم ويسكنكم فسيح جناته اللهم أمين".

وغادرت عالمنا يوم السبت 7 أغسطس، الفنانة الكبيرة دلال عبد العزيز، بعد صراع مع المرض منذ أصيبت بكورونا في 30 أبريل الماضي، عن عمر يناهز 61 عاما.