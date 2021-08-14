فن ومشاهير

إطلاق اسم ضياء حسني على قاعة المركز الصحفي في "الإسكندرية السينمائي"

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

قررت إدارة مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط، إطلاق اسم الناقد السينمائي الراحل ضياء حسني عضو الجمعية المصرية لكتاب ونقاد السينما، على قاعة المركز الصحفي للمهرجان في الدورة ٣٧ التي تقام خلال الفترة من 25 سبتمبر حتى 2 أكتوبر المقبل.

ومن جانبه، قال الناقد السينمائي الأمير أباظة رئيس مجلس إدارة الجمعية ورئيس المهرجان، إن الناقد الراحل كان من أهم الداعمين والمشاركين في مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط، حيث كان مسئولا لعدة دورات عن مسابقة الفيلم القصير التي ينظمها المهرجان.

وأكد أباظة أن إطلاق اسم الناقد الراحل على المركز الصحفي يأتي تخليدا لذكراه وتأكيدا على دوره الكبير في دعم الثقافة السينمائية.

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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