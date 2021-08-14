سارة درزاوي تنعي مدير فرقة "مسرح مصر"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

نعت الفنانة سارة درزاوي، حسن نجيب مدير فرقة "مسرح مصر"، الذي رحل عن عالمنا يوم الجمعة.

ونشرت صورة صورة للراحل عبر حسابها على موقع "إنستجرام"، وعلّقت: "إنا لله وإنا إليه راجعون.. ربنا يرحمك ويغفر لك يا عم حسن ويسكنك فسيح جناته".

وكان الفنان محمد أسامة "أوس أوس"، أعلن صباح الجمعة عن وفاة حسن نجيب مدير فرقة "مسرح مصر"، ونشر صورة تجمعهما عبر "إنستجرام"، وعلّق: "عم حسن.. مدير فرقة مسرح مصر توفي إلى رحمة الله.. الله يرحمك ويغفرلك ويصبرنا ويصبر كل حبايبك.. هتوحشنا أوي يا عم حسن، وإنا لله وإنا إليه راجعون".

حسن نجيب عمل في فرقة الفنانين المتحدين، واستعان به الفنان أشرف عبدالباقي في السنوات الأخيرة بفرقة مسرح مصر.