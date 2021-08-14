شكرا لقرائتكم خبر عن أبطال فيلم "حامل اللقب" ينتهون من تصوير أسبوع فى جاردن سيتى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهى أبطال فيلم "حامل اللقب" للنجم هشام ماجد فى أولى بطولاته السينمائية المطلقة، من تصوير مشاهد أسبوع كامل فى حى جاردن سيتى داخل ديكور شقة لتصوير المشاهد الداخلية ضمن أحداث العمل، وتوقف تصوير العمل حاليًا ومقرر عودة استكمال تصويره مرة أخرى خلال الأيام القليلة المقبلة، وتجمع المشاهد بين هشام ماجد ودينا الشربينى وباقى فريق العمل، حيث تدور المشاهد حول قصة حب بينهما فى إطار من الفانتازيا.

وتدور أحداث العمل في إطار اجتماعي كوميدي مشوق، ويعتبر أول فيلم يظهر فيه هشام ماجد بدون شيكو، والعمل من تأليف إيهاب بليل، وإخراج هشام فتحي، وبطولة هشام ماجد، دينا الشربيني ومحمد سلام.

يذكر أن هشام ماجد ظهر كضيف شرف في مسلسل "الاختيار 2" الذى عرض في شهر رمضان الماضى، من تأليف هانى سرحان، وإخراج بيتر ميمى، وإنتاج شركة سينرجى وبطولة كريم عبد العزيز، أحمد مكى، إياد نصار، بشرى، إنجى المقدم، أسماء أبو اليزيد، هادي الجيار، احمد حلاوة، أحمد شاكر عبد اللطيف، محمد علاء، إسلام جمال، احمد سعيد عبد الغنى، على الطيب، طارق صبرى، عمر الشناوى.