شكرا لقرائتكم خبر عن هند صبرى ويسرا وشيرين رضا ودينا.. شلة مطلقات فى "البحث عن علا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تجسد كل من هند صبرى ويسرا وشيرين رضا والراقصة دينا وندى موسى شلة مطلقات لكن لكل منهن قصة مختلفة تحكيها للأخرى وذلك ضمن أحداث مسلسل "البحث عن علا"، المقرر عرضه على إحدى المنصات قريبًا.

ويظهر الفنان هانى عادل، فى دور طليق النجمة هند صبرى خلال حلقات مسلسل "البحث عن علا"، حيث يواصل مخرج العمل على مونتاج ومكساج الحلقات استعدادًا للعرض.

ويستكشف العمل قصة الدكتورة الصيدلانية علا عبد الصبور التى تعيد اكتشاف أو بالأحرى إعادة اختراع ذاتها فى محاولة لمواكبة تطورات الحياة المتسارعة، إلى جانب مغامراتها لإيجاد التوازن بين مسئولياتها المتعددة مع المحاولات الحالمة للعثور على الحب فى حياتها.

مسلسل "البحث عن علا" بطوله هند صبرى وسوسن بدر وأحمد فؤاد سليم، وهانى عادل ، وندى موسى، ويشارك فيه مجموعة من ضيوف الشرف منهم خالد النبوى ويسرا وشيرين رضا وأخرون من النجوم، والمسلسل مستوحى من شخصيات من تأليف غادة عبد العال وقصة وسيناريو وحوار مها الوزير وغادة عبد العال، وتم التصوير في عدة مواقع بالقاهرة، مع الحفاظ على معايير السلامة لضمان صحة فريق العمل.