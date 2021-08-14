شكرا لقرائتكم خبر عن مايكل جوردان بفورمة رياضية من فيلمه الأخير بتوقيع المخرج دينزل واشنطن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف موقع ديلى ميل عن الصور الأولى للممثل مايكل جوردان من المقطع الدعائلى لفيلمه A Journal For Jordan الذى يقوم بإخراجه النجم الكبير دينزل واشنطن في تجربته الإخراجية الذى يتعاون فيها مع الممثل الشاب، الذى بات أحد أشهر ممثلي هوليود خلال الوقت الحالي.



مايكل ب جوردان

وأضاف التقرير أن الفيلم يدور حول العلاقة بين الرقيب الأول تشارلز مونرو كينج والصحفية دانا كانيدي التي قدمت مذكراتها الحائزة على جائزة بوليتزر لعام 2008 مادة للفيلم.



مايكل جوردان

كما تطرق التقرير إلى ظهور مايكل جوردان بعضلات وفورمة مميزة خلال المقطع الدعائى للفيلم، جعلته بصورة أشبه بالرياضيين أكثر من كونه ممثلا.

من ناحية أخرى سبق ونفى الممثل العالمى مايكل بى جوردان كل الشائعات التى ترددت بشأنه طيلة الفترة الماضية حول انفصاله عن صديقته لورى هارفى، وذلك من خلال نزهة أخيرة لهما معًا، هي الأولى بعد فترة طويلة من إعلان الارتباط بداية العام الجارى، وتحديدًا فى شهر يناير وفقًا لموقع الديلى ميل.

تقرير ديلى ميل ذكر وقتها أن الممثل الشهير والذى نال مؤخرًا جائزة الرجل الأكثر جاذبية على قيد الحياة من قبل مجلة "بيبول" يعيش حياة سعيدة برفقة صديقته الجديدة، حيث يسعى الثنائى للاستمرار طويلاً معاً، خاصة مع النجاحات الذى حققها مايكل على الصعيد المهنى.