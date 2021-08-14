خالد سرحان: مفيش نجم معداش على محطة الزعيم عادل إمام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

كشف الفنان خالد سرحان تفاصيل علاقته بالزعيم عادل إمام، وكواليس سنوات العمل الطويلة التي جمعته به في العديد من الأعمال الفنية، سواء في المسرح أو السينما والتليفزيون.

وقال "سرحان" خلال حواره في برنامج lite show عبر قناة "الحياة"، إن عادل إمام بمثابة أب روحي له ولكل أبناء جيله من النجوم، مضيفا: "هو أب روحي ليا ولناس كتير، مفيش نجم معداش على محطة الزعيم عشان يبقى نجم، والحمد لله علاقتي به جيدة وجميلة جدا".

تابع: "أنا اشتغلت معاه حوالي 7 سنين في المسرح، روحنا فيها سوريا والعراق وأمريكا وبلاد كتير، تقريبا هو الممثل الوحيد في مصر اللي كان بيشتغل 6 أيام مسرح، إحنا ساعات كنا بنفتح في رمضان، وأنا مكنتش فاهم ليه لأن رمضان مش موسم مسرح، ومع ذلك نلاقي جمهور كتير موجود كل يوم.. الأستاذ عادل قمة فنية وظاهرة لا يشبهها أحد أبدا".

وعن موقفه من الجزء الثاني من فيلم "حريم كريم"، أوضح أنه لا توجد أي تفاصيل واضحة للمشروع حتى الآن، ولا جديد فيما يتعلق بإمكانية تنفيذه من عدمه، مضيفا: "دلوقتي عشان تقدر تلم نفس المجموعة اللي كانت في الفيلم وتجمعهم تاني صعب، خلاص كل واحد بقى نجم في حتته".

يذكر أن أخر أعمال خالد سرحان مسلسل "اللي مالوش كبير" في رمضان الماضي، مع النجوم: ياسمين عبد العزيز، أحمد العوضي، محمود حافظ، خالد الصاوي، دنيا عبدالعزيز، أحمد عبدالله محمود، أحمد سعيد عبدالغنى، وإيمان السيد وغيرهم، تأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج مصطفى فكري.