أسما شريف منير في الجونة بأحدث جلسة تصوير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

شاركت المذيعة أسما شريف منير، متابعيها عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، صورًا من أحدث جلسة تصوير خضعت لها.

وظهرت أسما في الصور بإطلالة صيفية من مدينة الجونة، وعلّقت: "أشعر بشعور جيد"، ونالت الصور إعجاب جمهورها.

وأعلنت أسما شريف منير، انفصالها عن زوجها الثاني الفنان محمود حجازي، في مطلع أبريل الماضي.

"أسما" هي الابنة الكبرى للفنان شريف منير من زوجته الأولى "ناهد"، تخرجت في الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، تعمل في مجال التجميل والأزياء، وقدّمت مع والدها برنامج "أنا وبنتي" على قناة ON عام 2018.