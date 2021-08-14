"بابي ومامي حبايبكم جنبنا".. رسالة جديدة من دنيا سمير غانم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

وجهت الفنانة دنيا سمير غانم، رسالة شكر للجمهور الذي ساند أسرتها بعد فقدها والدها الفنان الكبير سمير غانم ووالدتها النجمة الكبيرة دلال عبد العزيز.

ونشرت دنيا صورة لأسرة سمير غانم عبر حسابها بموقع إنستجرام، وعلقت: "شكرا لكل الناس اللي بتحبنا وواقفة جنبنا وبتسأل علينا وبتراعي مشاعرنا.. ده طبيعي بين الأصدقاء والأقارب.. لكن أنا بكتب للجمهور العظيم اللي بالنسبة لنا مابقاش جمهور بنقدمله أعمال بس.. هم والله كلهم أهلي وإخواتي ودعواتهم ومساندتهم كلها بتوصلنا".

أضافت: "ربنا يخليكم لينا.. هفضل أشكركم طول عمري على إحساسكم بينا.. شكرا لكل أهلنا وإخواتنا في الوطن العربي كله.. ربنا يسعدكم ويحفظ لكم حبايبكم يا رب".

واختتمت: "بابي ومامي حبايبي ربنا يرحمكم ويسعدكم حبايبكم اللي أسعدتوهم طول حياتكم جنبنا".

ورحل الفنان القدير سمير غانم عن عالمنا يوم الخميس 20 مايو 2021، وشُيّعت جنازته في اليوم التالي، من مسجد المشير بالتجمع الخامس، وتم دفن جثمانه بمقابر الأسرة بمدينة نصر، واقتصر العزاء على المقابر.

وغادرت عالمنا يوم السبت 7 أغسطس، الفنانة الكبيرة دلال عبد العزيز، بعد صراع مع المرض منذ أصيبت بكورونا في 30 أبريل الماضي، عن عمر يناهز 61 عاما.