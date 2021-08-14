السعودية جوجو ترد على الجدل حول ديانة زوجها: “هو يهودي ولكن”.. فيديو

كتب امير فتحي في السبت 14 أغسطس 2021 03:50 صباحاً - ردت المودل السعودية جوجو على الجدل الدائر على مواقع التواصل الاجتماعي بعد تداول صور زفافها من شاب امريكي خاصة من ناحية ديانته بعد ظهوره وهو يضع القبعة الخاصة باليهود والتي يطلق عليها اسم “الكيباه” أو “الكبه”.

وشاركت جوجو مقطع فيديو تحدثت فيه عن هذا الموضوع قائلة “ما جاية أبرر جاية بس جاية ارد على الناس المحترمة وارد على سؤالهم هو زوجك مسلم او لا وليش لابس قبعة اليهود “.

واعتبرت جوجو ان العرب يجهلون أشياء كثيرة عن اليهود ثم شرحت لمتابعيها قائلة “اليهود مو بس ديانة اليهود عرق يعني زوجي ما يعرف أي شيء عن الديانة اليهودية ولا عمره اتبعها ولا يحبها ودائما يقول انه ما مقتنع فيها ولا أهله حتى لا أمه ولا أبوه”.

وتابعت “لأنه حبني وحب ديانتي وحب ثقافتي وحب عاداتي وتقاليدي يموت على العرب وأنا حببته فيني وفي الأشياء اللي عندي وعاداتي وتقاليدي وديني”

واضافت “انه كيهودي يشارك في المناسبات ويرتدي القبعة مو بس المتدينين او المتشديين في الدين وأمه وأبوه يعتبرون نفسهم أصولهم يهودية فيعتبرونه يهودي حتى لو ما اتبع الديانة هم كده مو بس ديانه حتى عندما يقومون بفحص الحمض النووي طلع له 98 بالمئة يهودي في حين انا لو اسوي اختبار ما حيطلعلي اني مسلم”.

وكانت الموديل السهودية جوجو قد تعرضت لهجوم كبير بسبب زواجها من شخص يهودي، وجاء عدد كبير من التعليقات مشيرين ومؤكدين ان هذا الزواج غير شرعي حيث أجمعت الأمة الإسلامية على أنه لا يجوز للمرأة المسلمة أن تتزوج بغير المسلم، سواء أكان كتابيًا كاليهود والنصارى، أم كان مشركًا، أم كان ملحدًا لا دين له، مستدلًا بالآية القرآنية: “ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم”.