شكرا لقرائتكم خبر عن شريهان لـ دنيا سمير غانم: والدك تاريخ فنى عظيم وجزء أصيل من وجدان الشعب المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعربت النجمة القديرة شريهان، عن سعادتها بقرار الرئيس عبد الفتاح السيسى، بإطلاق اسم الفنان الكبير الراحل سمير غانم، على الكوبرى الجديد بمحور محمد نجيب بمنطقة شرق القاهرة، موجهة رسالة على ابنته الفنانة دنيا سمير، بأن والدها تاريخ فنى عظيم وجزء أصيل من وجدان الشعب المصرى والعربى.

وقالت شريهان، عبر ستورى حسابها على انستجرام، تعليقا على رد دنيا على قرار الرئيس: "والدك تاريخ فنى عظيم وجزء أصيل من وجدان الشعب المصرى والعربى، سيظل حيا يرزق فى دعائنا وقلوبنا جميعا، شكرا سيادة رئيس جمهورية مصر العربية".



شريهان

وكانت النجمة دنيا سمير غانم، قدمت الشكر لجميع من وقف بجانب أسرتها بعد وفاة والدتها الفنانة الكبيرة دلال عبد العزيز، وقبلها وفاة والدها الفنان الكبير سمير غانم، مؤكدة أن الجمهور فى مصر والوطن العربى أجمع أصبحوا أهلها وإخواتها، بعد مساندته لهم.

وقالت دنيا، عبر حسابها على انستجرام: "شكرا لكل الناس اللى بتحبنا وواقفة جنبنا وبتسأل علينا وبتراعى مشاعرنا، ده طبيعى بين الأصدقاء والأقارب، لكن أنا بكتب للجمهور العظيم اللى بالنسبة لنا مابقاش جمهور بنقدمله أعمال بس، هم والله كلهم أهلى وإخواتى ودعواتهم ومساندتهم كلها بتوصلنا، ربنا يخليكم لينا، هفضل أشكركم طول عمرى على إحساسكم بينا".

وتابعت دنيا: "شكرا لكل أهلنا وإخواتنا فى الوطن العربى كله، ربنا يسعدكم ويحفظ لكم حبايبكم يا رب، بابى ومامى حبايبى ربنا يرحمكم ويسعدكم، حبايبكم اللى أسعدتوهم طول حياتكم جنبنا".