شكرا لقرائتكم خبر عن روبى ترقص على أغانيها خلال حفلها فى الساحل بحضور جماهيرى كبير "فيديو" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أحيت النجمة روبى، حفلا غنائيا فى الساحل الشمالى، بحضور عدد كبير من الجماهير، الذين تمايلوا رقصا على أغانيها التى قدمتها فى الحفل.



رقص روبى خلال الحفل

وغنت روبى، عدد كبير من أغانيها الجديدة والقديمة، منها انت عارف ليه، ليه بيدارى، يالرموش، قلبى بلاستيك، حتة تانية، وعدد من الأغانى الأخرى.



روبى

وكانت النجمة روبى، أحيت الأسبوع الماضى، حفلا غنائيا ضخما بمدينة العلمين الجديدة، فيما أظهر الجمهور تفاعلا كبيرا مع روبى حتى الساعات الأولى من صباح اليوم التالى، وارتدت روبى فستانًا أبيض "ستان" بسيط ظلت تتمايل به على المسرح وهى ترقص وتغنى، ويبدو أن روبى قررت أن تكمل الحفل بشكل مريح فتخلت عن الكعب العالى الذى ظهرت به على المسرح وأكملت الحفل حافية القدمين.











