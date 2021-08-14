شكرا لقرائتكم خبر عن دنيا سمير غانم: شكرا لكل الناس اللى بتحبنا وبتسأل علينا وبتراعى مشاعرنا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قدمت النجمة دنيا سمير غانم، الشكر لجميع من وقف بجانب أسرتها بعد وفاة والدتها الفنانة الكبيرة دلال عبد العزيز، وقبلها وفاة والدها الفنان الكبير سمير غانم، مؤكدة أن الجمهور فى مصر والوطن العربى أجمع أصبحوا أهلها وإخواتها، بعد مساندته لهم.

وقالت دنيا، عبر حسابها على انستجرام: "شكرا لكل الناس اللى بتحبنا وواقفة جنبنا وبتسأل علينا وبتراعى مشاعرنا، ده طبيعى بين الأصدقاء والأقارب، لكن أنا بكتب للجمهور العظيم اللى بالنسبة لنا مابقاش جمهور بنقدمله أعمال بس، هم والله كلهم أهلى وإخواتى ودعواتهم ومساندتهم كلها بتوصلنا، ربنا يخليكم لينا، هفضل أشكركم طول عمرى على إحساسكم بينا".

وتابعت دنيا: "شكرا لكل أهلنا وإخواتنا فى الوطن العربى كله، ربنا يسعدكم ويحفظ لكم حبايبكم يا رب، بابى ومامى حبايبى ربنا يرحمكم ويسعدكم، حبايبكم اللى أسعدتوهم طول حياتكم جنبنا".

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